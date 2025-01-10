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Генштаб: ЗСУ вдарили по пункту управління росіян на Донеччині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 січня 2025, 16:37
Генштаб: ЗСУ вдарили по пункту управління росіян на Донеччині
Світлодарськ на мапі Deep State. скриншот

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про удар по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил агресора у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "10 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

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Деталі: Також зазначається, що протягом цього тижня Збройні сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах у Донецькій області.

При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення, запевняють українські військові.

ГенштабвійнаДонецька область
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