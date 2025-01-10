Генштаб: ВСУ ударили по пункту управления россиян в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ сообщает об ударе по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил агрессора во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "10 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.

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Детали: Также отмечается, что в течение этой недели Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения, уверяют украинские военные.