Генштаб: ВСУ ударили по пункту управления россиян в Донецкой области
Пятница, 10 января 2025, 16:37
Генеральный штаб ВСУ сообщает об ударе по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил агрессора во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области.
Источник: Генштаб в Facebook
Дословно: "10 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.
Реклама:
Детали: Также отмечается, что в течение этой недели Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения, уверяют украинские военные.