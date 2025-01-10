США запровадили нові масштабні санкції проти російської нафти

Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції, які б’ють по нафтопереробній промисловості держави-агресора, Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США

Деталі: В документі йдеться про запровадження санкцій проти компанії "Газпром Нафта" і "Сургутнафтогаз".

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Також обмеження стосуються суден компанії "Совкомфлот", яка є найбільшою в РФ.

До чорного списку було внесено 183 судна, що беруть участь в експорті російських енергоносіїв, і які є частиною так званого "тіньового флоту" РФ.

Під санкції також потрапила структура "Роснефти" – "Роснефтефлот".

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Також запроваджено санкції проти російських страхових компаній "Інгосстрах" та "Альфастрахування".

Під обмеження потрапили десятки російських посадовців з енергетичної сфери та керівники компаній.

Передісторія: