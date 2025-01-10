США запровадили нові масштабні санкції проти російської нафти
Сполучені Штати Америки оголосили про нові санкції, які б’ють по нафтопереробній промисловості держави-агресора, Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США
Деталі: В документі йдеться про запровадження санкцій проти компанії "Газпром Нафта" і "Сургутнафтогаз".
Також обмеження стосуються суден компанії "Совкомфлот", яка є найбільшою в РФ.
До чорного списку було внесено 183 судна, що беруть участь в експорті російських енергоносіїв, і які є частиною так званого "тіньового флоту" РФ.
Під санкції також потрапила структура "Роснефти" – "Роснефтефлот".
Також запроваджено санкції проти російських страхових компаній "Інгосстрах" та "Альфастрахування".
Під обмеження потрапили десятки російських посадовців з енергетичної сфери та керівники компаній.
Передісторія:
- Стало відомо, що адміністрація Джо Байдена обговорює можливість запровадження нових "серйозних санкцій" проти російського енергетичного сектора до кінця свого терміну.
- Перед цим агентство Bloomberg повідомляло, що країни "Групи семи" обговорюють можливе зниження так званої стелі цін на російську нафту, що транспортується морем, аби обмежити нафтові доходи Росії.
- Також нагадаємо, що ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.