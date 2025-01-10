США ввели новые масштабные санкции против российской нефти
Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях, которые бьют по нефтеперерабатывающей промышленности государства-агрессора, России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США
Детали: В документе говорится о введении санкций против компании "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз".
Также ограничения касаются судов компании "Совкомфлот", которая является крупнейшей в РФ.
В черный список было внесено 183 судна, участвующих в экспорте российских энергоносителей, и которые являются частью так называемого "теневого флота" РФ.
Под санкции также попала структура "Роснефти" - "Роснефтефлот".
Также введены санкции против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "Альфастрахование".
Под ограничения попали десятки российских чиновников из энергетической сферы и руководители компаний.
Предыстория:
- Стало известно, что администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока.
- Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.
- Также напомним, что ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.