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США ввели новые масштабные санкции против российской нефти

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПятница, 10 января 2025, 17:43
США ввели новые масштабные санкции против российской нефти
иллюстрация Getty Images

Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях, которые бьют по нефтеперерабатывающей промышленности государства-агрессора, России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США

Детали: В документе говорится о введении санкций против компании "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз".

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Также ограничения касаются судов компании "Совкомфлот", которая является крупнейшей в РФ.

В черный список было внесено 183 судна, участвующих в экспорте российских энергоносителей, и которые являются частью так называемого "теневого флота" РФ.

Под санкции также попала структура "Роснефти" - "Роснефтефлот".

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Также введены санкции против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Под ограничения попали десятки российских чиновников из энергетической сферы и руководители компаний.

Предыстория:

  • Стало известно, что администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока.
  • Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.
  • Также напомним, что ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

санкцииСШАнефтьРосcия
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