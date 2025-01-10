США ввели новые масштабные санкции против российской нефти

Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях, которые бьют по нефтеперерабатывающей промышленности государства-агрессора, России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США

Детали: В документе говорится о введении санкций против компании "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз".

Реклама:

Также ограничения касаются судов компании "Совкомфлот", которая является крупнейшей в РФ.

В черный список было внесено 183 судна, участвующих в экспорте российских энергоносителей, и которые являются частью так называемого "теневого флота" РФ.

Под санкции также попала структура "Роснефти" - "Роснефтефлот".

РЕКЛАМА:

Также введены санкции против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Под ограничения попали десятки российских чиновников из энергетической сферы и руководители компаний.

Предыстория: