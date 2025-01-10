Туск: "Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що було ухвалено рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії та назвав це проривом.

Джерело:"Європейська правда" із посиланням на Міністерство культури Польщі та допис Туска в X (Twitter)

Пряма мова Туска: "Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Чекаємо на подальші рішення".

Реклама:

Деталі: У четвер, 9 січня, міністр національної єдності України Олексій Чернишов відвідав Польщу, де зустрівся з міністеркою культури Польщі Ганною Врублевською.

"Міністри обговорили ключову роль культури у збереженні національної ідентичності, а також вплив культури на соціально-економічний розвиток обох країн", – розповіли у польському культурному відомстві.

Вже наступного дня, у п’ятницю, 10 січня, Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

РЕКЛАМА:

Передісторія: