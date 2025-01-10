Туск: "Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА"
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що було ухвалено рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії та назвав це проривом.
Джерело:"Європейська правда" із посиланням на Міністерство культури Польщі та допис Туска в X (Twitter)
Пряма мова Туска: "Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Чекаємо на подальші рішення".
Деталі: У четвер, 9 січня, міністр національної єдності України Олексій Чернишов відвідав Польщу, де зустрівся з міністеркою культури Польщі Ганною Врублевською.
"Міністри обговорили ключову роль культури у збереженні національної ідентичності, а також вплив культури на соціально-економічний розвиток обох країн", – розповіли у польському культурному відомстві.
Вже наступного дня, у п’ятницю, 10 січня, Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.
Передісторія:
- Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
- Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.
- Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.