Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск: "Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА"

Уляна Кричковська, Українська правдаП'ятниця, 10 січня 2025, 18:04
Туск: Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що було ухвалено рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії та назвав це проривом.

Джерело:"Європейська правда" із посиланням на Міністерство культури Польщі та допис Туска в X (Twitter)

Пряма мова Туска: "Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за хорошу співпрацю. Чекаємо на подальші рішення".

Реклама:

Деталі: У четвер, 9 січня, міністр національної єдності України Олексій Чернишов відвідав Польщу, де зустрівся з міністеркою культури Польщі Ганною Врублевською.

"Міністри обговорили ключову роль культури у збереженні національної ідентичності, а також вплив культури на соціально-економічний розвиток обох країн", – розповіли у польському культурному відомстві.

Вже наступного дня, у п’ятницю, 10 січня, Туск повідомив про те, що було ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв Волинської трагедії.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
  • Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.
  • Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.

ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Кремль: Путін готовий до контакту з Трампом
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що Україна має перемогти і повернути всю територію
"Я з ним ладнав": Трамп хоче відновити діалог з Кім Чен Ином
фото, видео, доповнено Ворожа атака БпЛА на Київщину: загинули троє людей
Трамп: Зеленський – "не ангел", він "не повинен був допустити цієї війни"
Трамп розсекретив документи про вбивства двох Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга – молодшого
Усі новини...
Польща
До "Українського легіону" в Польщі почали вступати жінки
Польща дасть Нетаньягу приїхати на 80-річчя звільнення Аушвіца попри ордер МКС
Туск про заяву кандидата в президенти Навроцького щодо України: Вам не соромно?
Останні новини
13:03
Держаудитслужба виявила порушень у діяльності Нацакадемії аграрних наук на понад 1 мільярд
12:39
Нацвідбір на Євробачення 2025: конкурсні пісні учасників. Відео
12:30
Розсекречені документи: 4 промовисті історії з архівів Служби зовнішньої розвідки
12:25
Трамп підписав указ про розвиток штучного інтелекту "вільного від ідеологічної упередженості"
12:21
У Путіна відповіли на заяву Трампа: Війна проти України не залежить від цін на нафту
12:11
Трамп "волів би" не вводити мита на Китай, але продовжує погрожувати – Reuters
12:10
Росія вимагає скасувати обіцянку НАТО в Бухаресті щодо вступу України для завершення війни
12:01
Розвідники знищили російську РЛС разом з обслугою
12:00
У США схвалили перший назальний спрей для лікування важкої депресії
11:53
відеоДрони СБУ і ССО уразили один із найбільших російських НПЗ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: