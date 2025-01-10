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Туск: "Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв УПА"

Уляна Кричковская, Украинская правдаПятница, 10 января 2025, 18:04
Туск: Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв УПА
Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что было принято решение о первых эксгумациях жертв Волынской трагедии и назвал это прорывом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство культуры Польши и сообщение Туска в X (Twitter)

Прямая речь Туска: "Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумации польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений".

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Детали: В четверг, 9 января, министр национального единства Украины Алексей Чернышев посетил Польшу, где встретился с министром культуры Польши Анной Врублевской.

"Министры обсудили ключевую роль культуры в сохранении национальной идентичности, а также влияние культуры на социально-экономическое развитие обеих стран", - рассказали в польском культурном ведомстве.

Уже на следующий день, в пятницу, 10 января, Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

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Предыстория:

  • Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.
  • Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.
  • В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, которое стало камнем преткновения в отношениях между двумя государствами.

ПольшаУкраина
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