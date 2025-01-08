На Курщині Росія активізувала обстріли міста Суджа
Росія активізувала обстріли міста Суджа Курської області та прилеглих до нього сіл.
Джерело: пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у телеефірі, цитує "Укрінформ"
Пряма мова Дмитрашківського: "Мирне населення знаходиться по домівкам або в інтернаті в основному, тому, що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа та прилягаючих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає.
Від 6 серпня по сьогоднішній день загинуло 36 цивільних осіб в результаті авіаційних та артилерійських обстрілів міста Суджа. Близько 100 людей отримали поранення – важкі та середньої тяжкості".
Деталі: Дмитрашківський зазначив, що ворог дуже активно застосовує С-300 по місту Суджа.
За його словами, FPV-дрони літають як "рої бджіл" та фіксують будь-яке переміщення.
Пряма мова Дмитрашківського: "За даними розвідки, на сьогоднішній день Росія поставила в район Курської області 12 000 FPV-дронів, близько 800 "Ланцетів", 2,5 тисячі "Мавіків".
Тобто велика кількість безпілотної авіації, яка застосовується на сьогоднішній день".
Що передувало: Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області.
Перед цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив там воїнів.
Передісторія:
- Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.
- 12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.
- Зокрема, під контролем України перебуває місто Суджа, там побували українські та іноземні журналісти. ФСБ Росії порушила кримінальні справи проти американських і українських журналістів, які знімали матеріали в районі міста Суджа Курської області РФ після взяття його під контроль українськими військами.
- Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.
- 30 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні Ставки доповів, що українські військові за добу просунулися на окремих напрямках у Курській області РФ до двох кілометрів та взяли під контроль 5 квадратних кілометрів ворожої території.
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