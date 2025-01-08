Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

На Курщині Росія активізувала обстріли міста Суджа

Ольга Глущенко Середа, 8 січня 2025, 00:58
На Курщині Росія активізувала обстріли міста Суджа
руйнування в Суджі, ілюстративне фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росія активізувала обстріли міста Суджа Курської області та прилеглих до нього сіл.

Джерело: пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Дмитрашківського: "Мирне населення знаходиться по домівкам або в інтернаті в основному, тому, що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа та прилягаючих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає.

Реклама:

Від 6 серпня по сьогоднішній день загинуло 36 цивільних осіб в результаті авіаційних та артилерійських обстрілів міста Суджа. Близько 100 людей отримали поранення – важкі та середньої тяжкості".

Деталі: Дмитрашківський зазначив, що ворог дуже активно застосовує С-300 по місту Суджа.

За його словами, FPV-дрони літають як "рої бджіл" та фіксують будь-яке переміщення.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Дмитрашківського: "За даними розвідки, на сьогоднішній день Росія поставила в район Курської області 12 000 FPV-дронів, близько 800 "Ланцетів", 2,5 тисячі "Мавіків".

Тобто велика кількість безпілотної авіації, яка застосовується на сьогоднішній день".

Що передувало: Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області.

Перед цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив там воїнів.

Передісторія:

Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі 

"Хоч ютуб нам включіть". Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони

Курська область війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Усі новини...
Курська область
DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в Курській області РФ
Генштаб: ЗСУ завдали удару по командному пункту морпіхів РФ на Курщині
ССО знищили групу північнокорейських військових на Курщині
Останні новини
02:44
Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів
01:58
Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі
01:10
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
00:52
тенісСвітоліна здобула ювілейну перемогу над суперницями з топ-10 світового рейтингу
00:20
У Києві ППО працювала по ворожих БпЛА – Кличко
00:15
Двічі біженка: що варто знати про долю художниці Олександри Екстер
00:14
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
23:51
Німеччина є головною мішенню тарифів Трампа в ЄС – міністр
23:41
Чи стане Америка "знову здоровою"? Що Трамп може зробити з медициною США і як це вплине на нас
23:21
У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
Усі новини...
Реклама:
Реклама: