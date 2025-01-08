На Курщині Росія активізувала обстріли міста Суджа

Росія активізувала обстріли міста Суджа Курської області та прилеглих до нього сіл.

Джерело: пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Дмитрашківського: "Мирне населення знаходиться по домівкам або в інтернаті в основному, тому, що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа та прилягаючих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає.

Реклама:

Від 6 серпня по сьогоднішній день загинуло 36 цивільних осіб в результаті авіаційних та артилерійських обстрілів міста Суджа. Близько 100 людей отримали поранення – важкі та середньої тяжкості".

Деталі: Дмитрашківський зазначив, що ворог дуже активно застосовує С-300 по місту Суджа.

За його словами, FPV-дрони літають як "рої бджіл" та фіксують будь-яке переміщення.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Дмитрашківського: "За даними розвідки, на сьогоднішній день Росія поставила в район Курської області 12 000 FPV-дронів, близько 800 "Ланцетів", 2,5 тисячі "Мавіків".

Тобто велика кількість безпілотної авіації, яка застосовується на сьогоднішній день".

Що передувало: Збройні сили у ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області.

Перед цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив там воїнів.

Передісторія:

Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі

"Хоч ютуб нам включіть". Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони