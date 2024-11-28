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Маск про заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні: "Скільки ще людей мають загинути?"

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 листопада 2024, 12:43
Маск про заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні: Скільки ще людей мають загинути?
Ілон Маск, фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск та радник обраного президента США Дональда Трампа розкритикував заклики США до України дозволити мобілізацію до війська з 18 років, про що написало агентство AP.

Джерело: Маск у своїй соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Маск коментував повідомлення агентства АР про те, що адміністрація Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років. 

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"Скільки ще (людей) мають загинути?", – написав Ілон Маск, критикуючи зміст повідомлення агентства.

Що було раніше: 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією. 

 

Детальніше про це дивіться у відео "ЄвроПравди"

МаскУкраїнавійнаСША
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