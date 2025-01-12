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На війні загинув фотограф, оператор і військовий Руслан Ганущак

Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 20:58
На війні загинув фотограф, оператор і військовий Руслан Ганущак
Руслан Ганущак, фото: Вежа

На фронті загинув воєнний фотограф, оператор та військовослужбовець ЗСУ Руслан "Остап" Ганущак.

Джерело: прессекретарка Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Наталія Коцкович, Детектор медіа

Деталі: Ганущак розпочав свою діяльність як воєнний оператор у 2014 році, будучи бійцем батальйону "Азов". Він став одним із документалістів війни на Донбасі, фіксуючи злочини російських військових у Широкиному, Гранітному, Бердянському, Лебединському та Мар'їнці.

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Його роботи, включно з фільмом про грузинських добровольців "Брат за брата", були представлені у США, Британії та інших країнах світу.

У 2016 році Ганущак зняв документальний фільм про війну на Донбасі "Два дні в Іловайську" – про те, з чого починався Іловайський котел.

У 2022 році він став військовослужбовцем 92-ї механізованої бригади ЗСУ, продовживши публікувати фото й відео про війну.

Збройні силивійнаЗМІ
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