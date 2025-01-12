На войне погиб фотограф, оператор и военный Руслан Ганущак

На фронте погиб военный фотограф, оператор и военнослужащий ВСУ Руслан "Остап" Ганущак.

Источник: пресс-секретарь Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович, Детектор медиа

Детали: Ганущак начал свою деятельность как военный оператор в 2014 году, будучи бойцом батальона "Азов". Он стал одним из документалистов войны на Донбассе, фиксируя преступления российских военных в Широкино, Гранитном, Бердянском, Лебединском и Марьинке.

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Его работы, включая фильм о грузинских добровольцах "Брат за брата", были представлены в США, Великобритании и других странах мира.

В 2016 году Ганущак снял документальный фильм о войне на Донбассе "Два дня в Иловайске" – о том, с чего начинался Иловайский котел.

В 2022 году он стал военнослужащим 92-й механизированной бригады ВСУ, продолжив публиковать фото и видео о войне.