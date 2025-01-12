Росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА, є постраждалі

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у неділю ввечері постраждало двоє людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

наслідки удару по Запоріжжю, фото ОВА

Деталі: У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

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О 19:39 Федоров повідомив про вибухи в області.

Згодом він написав, що через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя. Тоді він зазначив, що, попередньо, одна людина постраждала.

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до двох осіб. Обох медики доправляють до лікарні.

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Керівник ОВА згодом уточнив, що в постраждалих вибухові травми та поранення кінцівок. Стан чоловіка і жінки наразі оцінюють як середньої важкості.