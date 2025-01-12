Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА, є постраждалі

Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 21:19
Росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА, є постраждалі
наслідки удару по Запоріжжю, фото ОВА

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у неділю ввечері постраждало двоє людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

наслідки удару по Запоріжжю, фото ОВА
наслідки удару по Запоріжжю, фото ОВА

Деталі: У Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Реклама:

О 19:39 Федоров повідомив про вибухи в області.

Згодом він написав, що через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя. Тоді він зазначив, що, попередньо, одна людина постраждала.

 

Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до двох осіб. Обох медики доправляють до лікарні.

РЕКЛАМА:

Керівник ОВА згодом уточнив, що в постраждалих вибухові травми та поранення кінцівок. Стан чоловіка і жінки наразі оцінюють як середньої важкості.

Запоріжжябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наглядова рада радить Умєрову продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель
Справа про захоплення Росією Харківщини у 2024 році: ДБР і СБУ затримали двох генералів і полковника
"Нова пошта" доставлятиме посилки військовим у прифронтові регіони за 1 гривню
фотоЕксзаступника міністра соцполітики підозрюють у безпідставній закупівлі на 24 млн
"Придністров'я" погодилось отримувати газ через "Молдовагаз" і каже, що платитиме
У Києві вже третій рік немає кліматичної зими: як це може вплинути на довкілля
Усі новини...
Запоріжжя
Двоє людей поранені через російську атаку на Запоріжжя
Атака РФ на Запоріжжя 8 січня: кількість постраждалих зросла до 127
Кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю 8 січня зросла до 123
Останні новини
17:34
Китай активно скуповує нафту з Європи на тлі посилення санкцій проти РФ
17:32
Кого шукають та кому найбільше платять українські роботодавці?
17:25
фото, відеоБайден зустрів Тампа на ганку Білого дому і поділився прощальним селфі
17:04
Зміни у театральній категорії: оголосили номінантів на Шевченківську премію 2025
17:03
До Києва прибув спікер парламенту Литви
16:48
Керівник ДП "Ліси України" і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 гектарах землі – ЗМІ
16:46
Криптоіндустрія шокована запуском мемкоїна від Трампа
16:33
Перед інавгурацією Трампа Шольц наголосив на важливості зв’язків між Європою та США
16:30
У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: поліція почала досудове розслідування
16:25
Росіяни знову атакували знищену раніше електростанцію "Центренерго"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: