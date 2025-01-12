Россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА, есть пострадавшие

В результате атаки вражеских ударных беспилотников на Запорожье в воскресенье вечером пострадали два человека.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

последствия удара по Запорожью, фото ОВА

Детали: В Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

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В 19:39 Федоров сообщил о взрывах в области.

Впоследствии он написал, что из-за вражеского беспилотника в Запорожье загорелся частный дом. Тогда он отметил, что, предварительно, один человек пострадал.

последствия удара по Запорожью, фото ОВА

Впоследствии Федоров сообщил, что количество пострадавших в Запорожье возросло до двух человек. Обоих медики доставляют в больницу.

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Руководитель ОВА впоследствии уточнил, что у пострадавших взрывные травмы и ранения конечностей. Состояние мужчины и женщины сейчас оценивается как средней тяжести.