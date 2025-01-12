У ніч на понеділок в Резерв+ можуть бути недоступні військові документи
Неділя, 12 січня 2025, 21:38
З 00:00 до 06:00 13 січня у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні електронні військові документи.
Джерело: Міністерство оборони України
Деталі: Це повʼязано із технічними роботами в реєстрі Оберіг.
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Міноборони попросило громадян, яким військово-обліковий документ може знадобитися у зазначеному проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію.
Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді.