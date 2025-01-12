У ніч на понеділок в Резерв+ можуть бути недоступні військові документи

З 00:00 до 06:00 13 січня у застосунку Резерв+ можуть бути недоступні електронні військові документи.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Це повʼязано із технічними роботами в реєстрі Оберіг.

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Міноборони попросило громадян, яким військово-обліковий документ може знадобитися у зазначеному проміжку часу, заздалегідь завантажити PDF версію.

Після технічних робіт всі електронні документи відображатимуться в застосунку у звичному вигляді.