В ночь на понедельник в Резерв+ могут быть недоступны военные документы

С 00:00 до 06:00 13 января в приложении Резерв+ могут быть недоступны электронные военные документы.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Это связано с техническими работами в реестре Оберіг.

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Минобороны попросило граждан, которым военно-учетный документ может понадобиться в указанном промежутке времени, заранее загрузить PDF версию.

После технических работ все электронные документы будут отображаться в приложении в обычном виде.