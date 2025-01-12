В ночь на понедельник в Резерв+ могут быть недоступны военные документы
Воскресенье, 12 января 2025, 21:38
С 00:00 до 06:00 13 января в приложении Резерв+ могут быть недоступны электронные военные документы.
Источник: Министерство обороны Украины
Детали: Это связано с техническими работами в реестре Оберіг.
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Минобороны попросило граждан, которым военно-учетный документ может понадобиться в указанном промежутке времени, заранее загрузить PDF версию.
После технических работ все электронные документы будут отображаться в приложении в обычном виде.