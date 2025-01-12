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Зеленський пропонує відправити 150 пожежників до Каліфорнії, де вирує вогонь

Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 21:53
Зеленський пропонує відправити 150 пожежників до Каліфорнії, де вирує вогонь
гасіння пожежі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 8 січня 2025 року, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати можливість участі 150 українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії (США).

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.

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Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується по відповідних каналах.

Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені".

Що передувало: Пожежі між Санта-Монікою і Малібу у штаті Каліфорнія, які спалахнули 8 січня, вважають найсильнішими за всю історію спостережень, вогонь охопив більш ніж 13,75 тисячі гектарів, знищив будинки голівудських зірок. Станом на 12 січня відомо вже про 16 загиблих.

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10 січня президент Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом висловив співчуття американському народу через пожежі, що вирують у Каліфорнії.

ЗеленськийСШАпожежаДСНС
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