Зеленський пропонує відправити 150 пожежників до Каліфорнії, де вирує вогонь
Президент Володимир Зеленський доручив підготувати можливість участі 150 українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії (США).
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.
Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується по відповідних каналах.
Ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені".
Що передувало: Пожежі між Санта-Монікою і Малібу у штаті Каліфорнія, які спалахнули 8 січня, вважають найсильнішими за всю історію спостережень, вогонь охопив більш ніж 13,75 тисячі гектарів, знищив будинки голівудських зірок. Станом на 12 січня відомо вже про 16 загиблих.
10 січня президент Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом висловив співчуття американському народу через пожежі, що вирують у Каліфорнії.