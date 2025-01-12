Зеленский предлагает отправить 150 пожарных в Калифорнию, где бушует огонь
Президент Владимир Зеленский поручил подготовить возможность участия 150 украинских спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии (США).
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии.
Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Сейчас это прорабатывается по соответствующим каналам.
Мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены".
Что предшествовало: Пожары между Санта-Моникой и Малибу в штате Калифорния, которые вспыхнули 8 января, считают самыми сильными за всю историю наблюдений, огонь охватил более чем 13,75 тысячи гектаров, уничтожил дома голливудских звезд. По состоянию на 12 января известно уже о 16 погибших.
10 января президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил соболезнования американскому народу из-за пожаров, бушующих в Калифорнии.