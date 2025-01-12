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Зеленский предлагает отправить 150 пожарных в Калифорнию, где бушует огонь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 января 2025, 21:53
Зеленский предлагает отправить 150 пожарных в Калифорнию, где бушует огонь
тушение пожара в Лос-Анджелесе, Калифорния, 8 января 2025 года, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить возможность участия 150 украинских спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии (США).

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии.

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Там очень тяжелая ситуация, и украинцы могут помочь американцам защитить жизнь. Сейчас это прорабатывается по соответствующим каналам.

Мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены".

Что предшествовало: Пожары между Санта-Моникой и Малибу в штате Калифорния, которые вспыхнули 8 января, считают самыми сильными за всю историю наблюдений, огонь охватил более чем 13,75 тысячи гектаров, уничтожил дома голливудских звезд. По состоянию на 12 января известно уже о 16 погибших.

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10 января президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил соболезнования американскому народу из-за пожаров, бушующих в Калифорнии.

ЗеленскийСШАпожарГСЧС
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