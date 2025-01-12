Зеленський допустив, що влада Придністров'я підіграє Росії з енергетичною кризою

Президент Володимир Зеленський допустив, що влада невизнаного Придністров'я підіграє Росії, адже поки не приймає пропозицію України допомогти регіону вугіллям під час енергетичної кризи.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "І щодо Молдови. На тижні в мене була розмова з президенткою Молдови Маєю Санду. Ми обговорили, як можна подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї.

Реклама:

Там через свідомі дії Росії – просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям. Проте поки ми не бачимо відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра.

Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є".

Передісторія:

РЕКЛАМА:

З 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.

Президенти України та Молдови Володимир Зеленський та Мая Санду під час телефонної розмови 8 січня домовились узгодити спільні рішення для вирішення дефіциту енергоресурсів у невизнаному Придністровʼї.

Санду бачить постачання вугілля з України до Придністров’я шляхом до порятунку мешканців регіону від гуманітарної катастрофи в умовах енергокризи.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.