Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский допустил, что власти Приднестровья подыгрывают России с энергетическим кризисом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 января 2025, 22:13
Зеленский допустил, что власти Приднестровья подыгрывают России с энергетическим кризисом
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский допустил, что власти непризнанного Приднестровья подыгрывают России, ведь пока не принимает предложение Украины помочь региону углем во время энергетического кризиса.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "И по Молдове. На неделе у меня был разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Мы обсудили, как можно преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье.

Реклама:

Там из-за сознательных действий России – просто вакуум энергоресурсов. Люди страдают. И это сознательно направляется Россией, чтобы испортить общественные настроения в Молдове перед выборами. Украина может помочь углем. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.

Если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье. С нашей стороны готовность есть".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • С 1 января Приднестровье не получает российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.
  • Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января. С 3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.
  • В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.
  • Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду во время телефонного разговора в среду, 8 января, договорились согласовать совместные решения для решения дефицита энергоресурсов в непризнанном Приднестровье.
  • Санду видит поставки угля из Украины в Приднестровье путем к спасению жителей региона от гуманитарной катастрофы в условиях энергокризиса.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.

ЗеленскийПриднестровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В ОП рассказали, на какой срок могут продлить прохождение ВВК ограниченно годными
Зеленский о жертвах в Мариуполе: Невозможно понять, но была информация о 20 тысячах
Фицо заявил, что треть участников протестов против его правительства – украинцы
Зеленский о запрете на переговоры с Путиным: Я лидер переговоров, а всем остальным запретил
В Чехии, Германии и Польше могут быть созданы «центры возвращения украинцев»
США приостанавливают программы въезда мигрантов, в том числе украинцев - СМИ
Все новости...
Зеленский
Зеленский предлагает отправить 150 пожарных в Калифорнию, где бушует огонь
Зеленский показал допрос пленных из КНДР и предлагает возвращать их по обмену
Зеленский: Фицо сделал проигрышную ставку на Москву и отказался от помощи Украины
Последние новости
23:32
Сийярто назвал Туска "агентом Сороса" из-за слов о блокировании Венгрией санкций
23:23
Оба пострадали от обстрелов и учатся жить снова: история супругов медсестры и ветерана
23:05
В ОП рассказали, на какой срок могут продлить прохождение ВВК ограниченно годными
22:45
Почему утром трудно проснуться: что такое дисания и как ее побороть
22:31
На Покровском направлении россияне атаковали полсотни раз – Генштаб
22:16
В Литве пограничники наращивают силы перед выборами Лукашенко в Беларуси
21:48
Из Покровска и громады эвакуировали всех детей – ГВА
21:30
Маск выступил на мероприятии "Альтернативы для Германии" по видеосвязи
21:04
видео"Ахиллес" и "Буревій" отбили очередную атаку врага на Купянск-Узловой
20:58
Фицо хочет закрепить в конституции существование двух полов: "Никто не будет вертолетом или лебедем"
Все новости...
Реклама:
Реклама: