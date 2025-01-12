Зеленский допустил, что власти Приднестровья подыгрывают России с энергетическим кризисом

Президент Владимир Зеленский допустил, что власти непризнанного Приднестровья подыгрывают России, ведь пока не принимает предложение Украины помочь региону углем во время энергетического кризиса.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "И по Молдове. На неделе у меня был разговор с президентом Молдовы Майей Санду. Мы обсудили, как можно преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье.

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Там из-за сознательных действий России – просто вакуум энергоресурсов. Люди страдают. И это сознательно направляется Россией, чтобы испортить общественные настроения в Молдове перед выборами. Украина может помочь углем. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.

Если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье. С нашей стороны готовность есть".

Предыстория:

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С 1 января Приднестровье не получает российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января. С 3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

В правительстве Молдовы заявили, что в ответ на предложение помочь найти решение для преодоления газового кризиса Тирасполь призвал "не вмешиваться во внутренние дела Приднестровья" и откровенно высмеял обращение.

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду во время телефонного разговора в среду, 8 января, договорились согласовать совместные решения для решения дефицита энергоресурсов в непризнанном Приднестровье.

Санду видит поставки угля из Украины в Приднестровье путем к спасению жителей региона от гуманитарной катастрофы в условиях энергокризиса.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.