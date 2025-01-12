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Росіяни атакували на Покровському напрямку 50 разів, зазнали значних втрат – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 22:48
Росіяни атакували на Покровському напрямку 50 разів, зазнали значних втрат – Генштаб
знищена техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

На фронті від початку доби відбулося 124 бойових зіткнення, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 50 разів, на Курщині – 17.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку українські війська відбивали чотири атаки противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань. Одне боєзіткнення ще триває. Ветеринарне противник атакував НАРами.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів проводив штурми позицій оборонців у районах Петропавлівки та Піщаного. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Одне боєзіткнення триває.

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На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 14 боєзіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку росіяни 50 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне. Дотепер триває шість боєзіткнень. На Мирноград та Покровськ ворог скидав КАБи.

Противник зазнає значних втрат – у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 376 окупантів, 184 з них – безповоротно. Також знищено чотири одиниці автомобільної техніки, пошкоджено дві гармати противника.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував українські позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль три боєзіткнення – продовжуються. На напрямку ворог активно застосовував авіацію, авіаударів зазнали Новопіль, Малинівка, Костянтинопіль, Комар та Велика Новосілка.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 17 атак російських загарбників. Противник здійснив понад 400 обстрілів, завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ.

Генштабвійна
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