На фронте с начала суток произошло 124 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 50 раз, на Курщине – 17.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли 28 авиационных ударов, применив 36 УАБ, два ракетных удара, задействовав две ракеты. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 985 дронов-камикадзе и осуществили около пяти тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Харьковском направлении украинские войска отражали четыре атаки противника в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань. Одно боестолкновение еще продолжается. Ветеринарное противник атаковал НАРами.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил штурмы позиций защитников в районах Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники отбили шесть атак, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Одно боестолкновение продолжается.

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На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений вблизи Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении россияне 50 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Проминь, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное. До сих пор продолжается шесть боестолкновений. На Мирноград и Покровск враг сбрасывал УАБы.

Противник несет значительные потери – в воскресенье на этом направлении было обезврежено 376 оккупантов, 184 из них – безвозвратно. Также уничтожено четыре единицы автомобильной техники, повреждены две пушки противника.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Временка и Ровнополь, три боестолкновения – продолжаются. На направлении враг активно применял авиацию, авиаударам подверглись Новополь, Малиновка, Константинополь, Комар и Большая Новоселка.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 17 атак российских захватчиков. Противник совершил более 400 обстрелов, нанес 10 авиационных ударов, применив 11 УАБ.