У понеділок в Україні вночі мороз, вдень подекуди невеликий "плюс"

У понеділок 13 січня в Україні не прогнозують істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг, у низці областей на дорогах ожеледиця.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг.

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В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

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У Києві та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.