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В понедельник в Украине ночью мороз, днем местами небольшой "плюс"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 января 2025, 23:17
В понедельник в Украине ночью мороз, днем местами небольшой плюс
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник 13 января в Украине не прогнозируют существенных осадков, лишь ночью на западе и юго-востоке страны небольшой снег, в ряде областей на дорогах гололедица.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью на западе и юго-востоке страны небольшой снег.

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В западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 0-5° тепла.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег; температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

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В Киеве и области облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

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