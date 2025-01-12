Міланович у Загребі 12 січня 2025 року, фото AFP via Getty Images

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович переміг на другий термін на переважно церемоніальній посаді, згідно з попередніми результатами підрахунку голосів із 98,65% виборчих дільниць.

Джерело: Reuters

Деталі: Згідно з попереднім підрахунком державної виборчої комісії, Міланович від опозиційної Соціал-демократичної партії на президентських виборах у неділю набрав 74,58% голосів.

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Драган Приморац від правлячого Хорватського демократичного союзу (ХДС) отримав 25,42%.

Явка на виборах склала 44,15% виборців.

Президент Хорватії не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

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Під час свого перебування на посаді Міланович, колишній прем'єр-міністр-популіст, протистояв прем'єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики, причому обидва часто обмінювалися образами.

Що передувало: У першому турі, який пройшов 29 грудня 2024 року, лідирував чинний президент Зоран Міланович із 51,48% голосів, його суперник Драган Приморац із Хорватського демократичного союзу здобув 19,29%.

Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО).

Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

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