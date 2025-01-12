Миланович в Загребе 12 января 2025 года, фото AFP via Getty Images

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на второй срок на преимущественно церемониальной должности, согласно предварительным результатам подсчета голосов с 98,65% избирательных участков.

Источник: Reuters

Детали: Согласно предварительному подсчету государственной избирательной комиссии, Миланович от оппозиционной Социал-демократической партии на президентских выборах в воскресенье набрал 74,58% голосов.

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Драган Приморац от правящего Хорватского демократического союза (ХДС) получил 25,42%.

Явка на выборах составила 44,15% избирателей.

Президент Хорватии не может накладывать вето на законы, но имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности.

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Во время своего пребывания в должности Миланович, бывший премьер-министр-популист, противостоял премьер-министру Андрею Пленковичу в вопросах внешней и государственной политики, причем оба часто обменивались оскорблениями.

Что предшествовало: В первом туре, который прошел 29 декабря 2024 года, лидировал действующий президент Зоран Миланович с 51,48% голосов, его соперник Драган Приморац из Хорватского демократического союза получил 19,29%.

Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО).

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

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