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Росіяни атакували дроном Антонівку біля Херсона: є поранений

Іван Д'яконовПонеділок, 13 січня 2025, 00:36
Росіяни атакували дроном Антонівку біля Херсона: є поранений
скриншот: google maps

Ввечері 12 січня близько 22:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на 53-річного чоловіка в Антонівці, що у передмісті Херсона.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "Внаслідок скидання вибухівки постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, контузію, перелом кісток гомілки та уламкове поранення ніг". 

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Деталі: В ОВА повідомили, що потерпілий перебуває у лікарні.

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Передісторія: 

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  • 11 січня російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та  вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та  приватні автомобілі. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще двоє – поранені.
  • Також 11 січня внаслідок атаки російських дронів на Херсонщину в Зміївці важко поранено чоловіка, ще одного цивільного поранено в Антонівці.

Херсонська областьХерсонбезпілотникижертви
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