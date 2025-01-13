Росіяни атакували дроном Антонівку біля Херсона: є поранений

Ввечері 12 січня близько 22:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на 53-річного чоловіка в Антонівці, що у передмісті Херсона.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно: "Внаслідок скидання вибухівки постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, контузію, перелом кісток гомілки та уламкове поранення ніг".

Реклама:

Деталі: В ОВА повідомили, що потерпілий перебуває у лікарні.

Читайте також: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

Передісторія:

РЕКЛАМА: