Россияне атаковали дроном Антоновку возле Херсона: есть раненый

Вечером 12 января около 22:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 53-летнего мужчину в Антоновке, что в пригороде Херсона.

Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "В результате сброса взрывчатки пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную травму, контузию, перелом костей голени и обломочное ранение ног".

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Детали: В ОВА сообщили, что пострадавший находится в больнице.

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