Россияне атаковали дроном Антоновку возле Херсона: есть раненый
Понедельник, 13 января 2025, 00:36
Вечером 12 января около 22:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на 53-летнего мужчину в Антоновке, что в пригороде Херсона.
Источник: Херсонская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "В результате сброса взрывчатки пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную травму, контузию, перелом костей голени и обломочное ранение ног".
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Детали: В ОВА сообщили, что пострадавший находится в больнице.
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Предыстория:
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- 11 января российские военные били по социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов Херсонской области, в частности повредили две многоэтажки и восемь частных домов. Также оккупанты изуродовали складское помещение и частные автомобили. В результате обстрелов один человек погиб, еще двое – ранены.
- Также 11 января в результате атаки российских дронов на Херсонщину в Змиевке тяжело ранен мужчина, еще один гражданский ранен в Антоновке.