Росіяни атакували Суми: через падіння уламків спалахнула пожежа на території дитячого оздоровчого центру
Ввечері 12 січня Росія завдала удару безпілотниками "Шахед" по Сумській громаді, спричинивши пожежі в житловому секторі та оздоровчому дитячому центрі.
Джерело: ДСНС Сумщини, Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно ОВА: "12 січня внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" на територію оздоровчого дитячого центру Сумської громади, сталася пожежа".
Деталі: В ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі одночасно за декількома адресами.
Російські війська вдарили по дитячому оздоровчому центру в Сумахhttps://t.co/WoeOY28noI pic.twitter.com/tR6H0SK2UH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 13, 2025
"Люди живі та здорові", – повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.
Дослівно ДСНС: "Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено".
Передісторія:
- 12 січня російські війська за допомогою дрона атакували рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району. Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки – 42-річна та 30-річна жінки.