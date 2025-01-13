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Росіяни атакували Суми: через падіння уламків спалахнула пожежа на території дитячого оздоровчого центру

Іван Д'яконовПонеділок, 13 січня 2025, 04:24
Росіяни атакували Суми: через падіння уламків спалахнула пожежа на території дитячого оздоровчого центру
Фото: ДСНС

Ввечері 12 січня Росія завдала удару безпілотниками "Шахед" по Сумській громаді, спричинивши пожежі в житловому секторі та оздоровчому дитячому центрі.

Джерело: ДСНС Сумщини, Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно ОВА: "12 січня внаслідок падіння уламків російського "Шахеда" на територію оздоровчого дитячого центру Сумської громади, сталася пожежа".

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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Деталі: В ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі одночасно за декількома адресами.

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"Люди живі та здорові", – повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено".

Передісторія: 

  • 12 січня російські війська за допомогою дрона атакували рейсовий автобус, який рухався по території Миропільської громади Сумського району. Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки – 42-річна та 30-річна жінки.

Сумибезпілотники
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