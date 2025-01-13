На фронті загинув соратник Саакашвілі, який воював на боці ЗСУ
На Запорізькому напрямку загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював на боці Збройних сил України.
Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода", колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі
Деталі: Видання "Радіо Свобода" повідомила, що Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило інформацію про загибель Тілідзе. Однак наразі точні обставини та місце його загибелі залишаються невідомими.
За словами Міхеіла Саакашвілі, Тілідзе загинув на Запорізькому напрямку. Саакашвілі також розповів, що колись Тілідзе працював у його президентській охороні, а згодом вирушив до Америки. У Нью-Йорку він закінчив курси рейнджерів і почав готувати українських військових, а згодом пішов на передову, де й загинув у бою.
Пряма мова Саакашвілі: "Це була світла, надзвичайно розумна, дуже красива й благородна людина. Великий патріот Грузії та України. У нього залишилося троє дітей і багато людей, які дуже сильно сумують за ним, зокрема й я.
Нам усім, хто ще живий, треба зробити все, щоб жертва найкращих представників наших націй не була марною".
Деталі: Грузинська служба "Радіо Свобода" додає, що Тілідзе часто публікував відео з фронту та розповідав про події на передовій. У серпні 2024 року він брав участь у бойових діях на Харківському напрямку.
Також за даними видання, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули близько 80 грузинських бійців, котрі воювали на боці ЗСУ.