На фронті загинув соратник Саакашвілі, який воював на боці ЗСУ

На Запорізькому напрямку загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював на боці Збройних сил України.

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода", колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі

Деталі: Видання "Радіо Свобода" повідомила, що Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило інформацію про загибель Тілідзе. Однак наразі точні обставини та місце його загибелі залишаються невідомими.

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За словами Міхеіла Саакашвілі, Тілідзе загинув на Запорізькому напрямку. Саакашвілі також розповів, що колись Тілідзе працював у його президентській охороні, а згодом вирушив до Америки. У Нью-Йорку він закінчив курси рейнджерів і почав готувати українських військових, а згодом пішов на передову, де й загинув у бою.

Пряма мова Саакашвілі: "Це була світла, надзвичайно розумна, дуже красива й благородна людина. Великий патріот Грузії та України. У нього залишилося троє дітей і багато людей, які дуже сильно сумують за ним, зокрема й я.

Нам усім, хто ще живий, треба зробити все, щоб жертва найкращих представників наших націй не була марною".

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Деталі: Грузинська служба "Радіо Свобода" додає, що Тілідзе часто публікував відео з фронту та розповідав про події на передовій. У серпні 2024 року він брав участь у бойових діях на Харківському напрямку.

Також за даними видання, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули близько 80 грузинських бійців, котрі воювали на боці ЗСУ.