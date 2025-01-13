Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті загинув соратник Саакашвілі, який воював на боці ЗСУ

Анастасія ПроцПонеділок, 13 січня 2025, 16:31
На фронті загинув соратник Саакашвілі, який воював на боці ЗСУ
фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

На Запорізькому напрямку загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював на боці Збройних сил України.

Джерело: грузинська служба "Радіо Свобода", колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі

Деталі: Видання "Радіо Свобода" повідомила, що Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило інформацію про загибель Тілідзе. Однак наразі точні обставини та місце його загибелі залишаються невідомими.

Реклама:

За словами Міхеіла Саакашвілі, Тілідзе загинув на Запорізькому напрямку. Саакашвілі також розповів, що колись Тілідзе працював у його президентській охороні, а згодом вирушив до Америки. У Нью-Йорку він закінчив курси рейнджерів і почав готувати українських військових, а згодом пішов на передову, де й загинув у бою.

Пряма мова Саакашвілі: "Це була світла, надзвичайно розумна, дуже красива й благородна людина. Великий патріот Грузії та України. У нього залишилося троє дітей і багато людей, які дуже сильно сумують за ним, зокрема й я.

Нам усім, хто ще живий, треба зробити все, щоб жертва найкращих представників наших націй не була марною".

РЕКЛАМА:

Деталі: Грузинська служба "Радіо Свобода" додає, що Тілідзе часто публікував відео з фронту та розповідав про події на передовій. У серпні 2024 року він брав участь у бойових діях на Харківському напрямку.

Також за даними видання, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули близько 80 грузинських бійців, котрі воювали на боці ЗСУ.

ГрузіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ОП розповіли, на який термін можуть продовжити проходження ВЛК обмежено придатними
Зеленський про жертви в Маріуполі: Неможливо зрозуміти, але була інформація про 20 тисяч
Фіцо заявив, що третина учасників протестів проти його уряду – українці
Зеленський про заборону на переговори з Путіним: Я лідер перемовин, а всім іншим заборонив
У Чехії, Німеччині та Польщі можуть бути створені "центри повернення українців"
США призупиняють програми в’їзду мігрантів, в тому числі українців – ЗМІ
Усі новини...
Грузія
У Грузії на протестах затримали ще близько 20 осіб
В Грузії анонсували загальнонаціональний страйк з вимогою нових виборів
Німеччина заборонила в’їзд 9 громадянам Грузії причетних до насильства над демонстрантами
Останні новини
02:46
На Донеччині оголошено примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
02:00
Ворог окупував Времівку та просунувся у низці населених пунктів Донеччини – DeepState
01:29
Трамп відправить майже 2 тисячі 900-кілограмових бомб до Ізраїлю
00:43
Генерал ЄС пропонує багатонаціональну місію ООН для контролю за припиненням вогню в Україні
00:03
На Сумщині через російські обстріли поранено людину
23:32
Сійярто назвав Туска "агентом Сороса" через слова про блокування Угорщиною санкцій
23:23
Обоє постраждали від обстрілів і вчаться жити знову: історія подружжя медсестри і ветерана
23:05
В ОП розповіли, на який термін можуть продовжити проходження ВЛК обмежено придатними
22:45
Чому вранці важко прокинутися: що таке дисанія та як її побороти
22:31
На Покровському напрямку росіяни атакували пів сотні разів – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: