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На фронте погиб соратник Саакашвили, который воевал на стороне ВСУ

Анастасия ПроцПонедельник, 13 января 2025, 16:31
На фронте погиб соратник Саакашвили, который воевал на стороне ВСУ
фото: Facebook/Mikheil Saakashvili

На Запорожском направлении погиб грузинский боец Каха Тилидзе, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины.

Источник: грузинская служба "Радио Свобода", бывший президент Грузии Михеил Саакашвили

Детали: Издание "Радио Свобода" сообщила, что Министерство иностранных дел Грузии подтвердило информацию о гибели Тилидзе. Однако пока точные обстоятельства и место его гибели остаются неизвестными.

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По словам Михеила Саакашвили, Тилидзе погиб на Запорожском направлении. Саакашвили также рассказал, что когда-то Тилидзе работал в его президентской охране, а затем отправился в Америку. В Нью-Йорке он закончил курсы рейнджеров и начал готовить украинских военных, а затем пошел на передовую, где и погиб в бою.

Прямая речь Саакашвили: "Это был светлый, очень умный, очень красивый и благородный человек. Большой патриот Грузии и Украины. У него осталось трое детей и много людей, которые очень сильно скучают по нему, в том числе и я.

Нам всем, кто еще жив, надо сделать все, чтобы жертва лучших представителей наших наций не была напрасной".

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Детали: Грузинская служба "Радио Свобода" добавляет, что Тилидзе часто публиковал видео с фронта и рассказывал о событиях на передовой. В августе 2024 года он участвовал в боевых действиях на Харьковском направлении.

Также по данным издания, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли около 80 грузинских бойцов, которые воевали на стороне ВСУ.

ГрузияВооруженные силы
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