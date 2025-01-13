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ДТП без поліції: Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху

Українська правдаПонеділок, 13 січня 2025, 16:31
ДТП без поліції: Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху
Фото: Getty Images

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху, тепер можна не викликати поліцію після ДТП, якщо участь брали лише два транспортні засоби та аварія не потягнула за собою важкі наслідки.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "Постанова дозволяє не інформувати поліцію у разі настання контактної дорожньо-транспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів. Це можливо за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження (знищення) транспортного засобу, незаподіяння шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб".

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Деталі: У повідомленні кабміну зазначається, що два водії, які потрапили у ДТП, можуть спільно скласти  для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі без залучення правоохоронців.

"Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Національної поліції про настання дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в постанові.

Згідно з новими правилами, водій зобов’язаний мати чинний страховий поліс цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів або страховий сертифікат "Зелена картка". Документ може бути як в електронному, так і в паперовому вигляді, а його дійсність підтверджується даними з Єдиної централізованої бази даних.

Кабінет міністрівДТПзаконодавство
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