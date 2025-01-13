ДТП без полиции: Кабмин внес изменения в правила дорожного движения

Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения, теперь можно не вызывать полицию после ДТП, если участие принимали только два транспортных средства и авария не повлекла за собой тяжелые последствия.

Источник: Правительственный портал

Дословно: "Постановление позволяет не информировать полицию в случае наступления контактного дорожно-транспортного происшествия с участием только двух транспортных средств. Это возможно при условии причинения вреда имуществу исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства, непричинения вреда жизни и здоровью физических лиц".

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Детали: В сообщении кабмина отмечается, что два водителя, которые попали в ДТП, могут совместно составить для предоставления страховщику сообщение о дорожно-транспортном происшествии в бумажной или электронной форме без привлечения правоохранителей.

"После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Национальной полиции о наступлении дорожно-транспортного происшествия", - говорится в постановлении.

Согласно новым правилам, водитель обязан иметь действующий страховой полис гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств или страховой сертификат "Зеленая карта". Документ может быть как в электронном, так и в бумажном виде, а его действительность подтверждается данными из Единой централизованной базы данных.