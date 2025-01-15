Байден офіційно оголосив про угоду між Ізраїлем і ХАМАС про перемирʼя та звільнення заручників
Президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена
Деталі: За словами американського президента, угода між Ізраїлем і ХАМАС "дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню і возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення".
"Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії", – додав він.
Байден водночас закликав не забувати про загиблих у результаті нападу терористів ХАМАС у жовтні 2023 року та "багатьох невинних людей, вбитих у війні, що розпочалася після цього".
Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.
Ще до офіційного підтвердження угоди її прокоментував обраний президент США Дональд Трамп, пізніше заявивши, що без його перемоги в листопаді 2024 року вона була б неможливою.
Водночас офіс премʼєр-міністра Ізраїлю заявив, що переговорники ще узгоджують окремі пункти угоди, але там сподіваються на завершення цього процесу в найближчі години.
Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця привітала досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.