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Байден офіційно оголосив про угоду між Ізраїлем і ХАМАС про перемирʼя та звільнення заручників

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 15 січня 2025, 21:30
Байден офіційно оголосив про угоду між Ізраїлем і ХАМАС про перемирʼя та звільнення заручників
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена

Деталі: За словами американського президента, угода між Ізраїлем і ХАМАС "дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню і возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення".

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"Це результат не лише надзвичайного тиску, який чинився на ХАМАС, і зміни регіонального балансу після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії", – додав він.

Байден водночас закликав не забувати про загиблих у результаті нападу терористів ХАМАС у жовтні 2023 року та "багатьох невинних людей, вбитих у війні, що розпочалася після цього".

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій в Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

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Ще до офіційного підтвердження угоди її прокоментував обраний президент США Дональд Трамп, пізніше заявивши, що без його перемоги в листопаді 2024 року вона була б неможливою.

Водночас офіс премʼєр-міністра Ізраїлю заявив, що переговорники ще узгоджують окремі пункти угоди, але там сподіваються на завершення цього процесу в найближчі години.

Європейська комісарка з питань Середземноморʼя Дубравка Шуїця привітала досягнення угоди про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

БайденІзраїльХАМАССектор Гази
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