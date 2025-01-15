Байден официально объявил о соглашении между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников

Президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Байдена

Детали: По словам американского президента, соглашение между Израилем и ХАМАС "позволит остановить боевые действия в Газе, увеличить объемы крайне необходимой гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению и воссоединить заложников с их семьями после более чем 15 месяцев заключения".

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"Это результат не только чрезвычайного давления, которое оказывалось на ХАМАС, и изменения регионального баланса после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но и настойчивой и кропотливой американской дипломатии", – добавил он.

Байден одновременно призвал не забывать о погибших в результате нападения террористов ХАМАС в октябре 2023 года и "многих невинных людей, убитых в войне, начавшейся после этого".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий в Газе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

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Еще до официального подтверждения соглашения его прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, позже заявив, что без его победы в ноябре 2024 года оно было бы невозможным.

В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что переговорщики еще согласовывают отдельные пункты соглашения, но там надеются на завершение этого процесса в ближайшие часы.

Европейский комиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица приветствовала достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.