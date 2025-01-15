У Воронезькій області РФ місцева влада повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу.

Джерело: російське медіа "Медуза", глава регіону Олександр Гусєв, місцеві пабліки

Деталі: Гусєв стверджує, що засоби ППО і РЕБ збили дрони, а пожежа почалася внаслідок падіння безпілотників.

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У Воронезькій області РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу pic.twitter.com/J1OCAMs8fg — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 15, 2025

Telegram-канали пишуть, що було атаковано нафтобазу в місті Ліски приблизно за 90 кілометрів від Воронежа.

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Передісторія:

Внаслідок спільної спецоперації Служби безпеки України та Сил оборони в ніч на 14 січня було уражено склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.), зафіксовано велику пожежу на Алексінському хімічному комбінаті в Тульській області РФ та на Саратовському нафтопереробному заводі, були прямі влучання ракет по Брянському хімічному заводу.