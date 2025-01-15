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В Воронежской области РФ сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу

Татьяна ОлейникСреда, 15 января 2025, 23:12
В Воронежской области РФ сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу
Фото из соцсетей

В Воронежской области РФ местные власти сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу.

Источник: российское медиа "Медуза", глава региона Александр Гусев, местные паблики

Детали: Гусев утверждает, что средства ПВО и РЭБ сбили дроны, а пожар начался в результате падения беспилотников.

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Telegram-каналы пишут, что была атакована нефтебаза в городе Лиски примерно в 90 километрах от Воронежа.

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Предистория:

В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины и Сил обороны в ночь на 14 января были поражены склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.), зафиксирован крупный пожар на Алексинском химическом комбинате в Тульской области РФ и на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, были прямые попадания ракет по Брянскому химическому заводу

войнабеспилотники
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