В Воронежской области РФ сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу

В Воронежской области РФ местные власти сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу.

Источник: российское медиа "Медуза", глава региона Александр Гусев, местные паблики

Детали: Гусев утверждает, что средства ПВО и РЭБ сбили дроны, а пожар начался в результате падения беспилотников.

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У Воронезькій області РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу pic.twitter.com/J1OCAMs8fg — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 15, 2025

Telegram-каналы пишут, что была атакована нефтебаза в городе Лиски примерно в 90 километрах от Воронежа.

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Предистория:

В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины и Сил обороны в ночь на 14 января были поражены склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.), зафиксирован крупный пожар на Алексинском химическом комбинате в Тульской области РФ и на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, были прямые попадания ракет по Брянскому химическому заводу