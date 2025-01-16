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Байден попередив про розвиток "олігархії" у США, яка загрожує демократії

Четвер, 16 січня 2025, 04:10

Президент США Джо Байден у своїй прощальній промові попередив про розвиток "олігархії" у Штатах, яка загрожує демократії.

Джерело: Байден у прощальній промові, цитує CNN

Пряма мова Байдена: "Я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велике занепокоєння. І це небезпечне занепокоєння. І це небезпечна концентрація влади в руках дуже невеликої кількості надбагатих людей".

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"Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади і впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також чесному шансу для кожного на просування вперед".

Деталі: Байден згадав про концентрацію влади понад століття тому в руках "баронів-розбійників", які прорвалися через антимонопольну практику понад століття потому.

Пряма мова Байдена: "Вони не покарали багатих. Вони просто змусили багатих грати за правилами, за якими повинні були грати всі інші.

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Робітники хотіли мати право заробляти свою справедливу частку.

З ними уклали угоду, і це допомогло нам стати на шлях побудови найбільшого середнього класу і найбільш процвітаючого століття, яке коли-небудь бачила будь-яка нація в світі. Ми повинні зробити це знову".

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