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Байден предупредил о развитии "олигархии" в США, которая угрожает демократии

Четверг, 16 января 2025, 04:10
Байден предупредил о развитии олигархии в США, которая угрожает демократии
Байден во время прощальной речи, скриншот видео

Президент США Джо Байден в своей прощальной речи предупредил о развитии "олигархии" в Штатах, которая угрожает демократии.

Источник: Байден в прощальной речи, цитирует CNN

Прямая речь Байдена: "Я хочу предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у меня большое беспокойство. И это опасное беспокойство. И это опасная концентрация власти в руках очень небольшого количества сверхбогатых людей".

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"Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также честному шансу для каждого на продвижение вперед".

Детали: Байден вспомнил о концентрации власти более века назад в руках "баронов-разбойников", которые прорвались через антимонопольную практику более века спустя.

Прямая речь Байдена: "Они не наказали богатых. Они просто заставили богатых играть по правилам, по которым должны были играть все остальные.

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Рабочие хотели иметь право зарабатывать свою справедливую долю.

С ними заключили сделку, и это помогло нам встать на путь построения самого большого среднего класса и самого процветающего века, который когда-либо видела любая нация в мире. Мы должны сделать это снова".

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