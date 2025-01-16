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Байден закликає змінити конституцію США, щоб жоден президент не мав імунітету від кари за злочини

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 09:20
Байден закликає змінити конституцію США, щоб жоден президент не мав імунітету від кари за злочини
Джо Байден. фото Getty Images

46-тий президент США Джо Байден, який завершує каденцію, закликав внести зміни до основного закону, щоб глави держави не мали імунітету від притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час перебування на посаді.

Джерело: Байден у прощальній промові 15 січня, цитує The Hill, пише "Європейська правда"

Деталі: У промові з Овального офісу Байден зазначив, що вважає за необхідне скоригувати конституцію у частині про президентський імунітет.

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Пряма мова: "Нам слід змінити Конституцію, щоб було чітко зрозуміло, що ніякий, жоден президент не має імунітету від злочинів, які він чи вона скоїли, перебуваючи на посаді. Влада президента не є необмеженою, не є абсолютною. І не має бути".

Передісторія:

  • 1 липня 2024 року Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
  • Рішенням шести суддів проти трьох суд постановив, що, хоча колишні президенти користуються імунітетом за дії, вчинені в межах своїх конституційних повноважень, вони не мають імунітету за дії, які вчиняють приватно.
  • Джо Байден назвав висновки суду небезпечним прецедентом. 
  • Згодом адвокати Трампа намагались скористатись цим рішенням суду, щоб заблокувати інші звинувачення проти Трампа, зокрема про "гроші в обмін на мовчання" для порнозірки, проте це їм не вдалося.

БайденСША
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