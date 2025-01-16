Байден закликає змінити конституцію США, щоб жоден президент не мав імунітету від кари за злочини

46-тий президент США Джо Байден, який завершує каденцію, закликав внести зміни до основного закону, щоб глави держави не мали імунітету від притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час перебування на посаді.

Джерело: Байден у прощальній промові 15 січня, цитує The Hill, пише "Європейська правда"

Деталі: У промові з Овального офісу Байден зазначив, що вважає за необхідне скоригувати конституцію у частині про президентський імунітет.

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Пряма мова: "Нам слід змінити Конституцію, щоб було чітко зрозуміло, що ніякий, жоден президент не має імунітету від злочинів, які він чи вона скоїли, перебуваючи на посаді. Влада президента не є необмеженою, не є абсолютною. І не має бути".

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