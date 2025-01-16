Байден призывает изменить конституцию, чтобы президенты не имели иммунитета от кары за преступления

46-й президент США Джо Байден, который завершает каденцию, призвал внести изменения в основной закон, чтобы главы государства не имели иммунитета от привлечения к ответственности за преступления, совершенные во время пребывания в должности.

Источник: Байден в прощальной речи 15 января, цитирует The Hill, пишет "Европейская правда"

Детали: В речи из Овального кабинета Байден отметил, что считает необходимым скорректировать конституцию в части о президентском иммунитете.

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Прямая речь: "Нам следует изменить Конституцию, чтобы было четко понятно, что никакой, ни один президент не имеет иммунитета от преступлений, которые он или она совершили, находясь на посту. Власть президента не является неограниченной, не является абсолютной. И не должна быть".

Предыстория: