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Байден призывает изменить конституцию, чтобы президенты не имели иммунитета от кары за преступления

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 09:20
Байден призывает изменить конституцию, чтобы президенты не имели иммунитета от кары за преступления
Джо Байден. фото Getty Images

46-й президент США Джо Байден, который завершает каденцию, призвал внести изменения в основной закон, чтобы главы государства не имели иммунитета от привлечения к ответственности за преступления, совершенные во время пребывания в должности.

Источник: Байден в прощальной речи 15 января, цитирует The Hill, пишет "Европейская правда"

Детали: В речи из Овального кабинета Байден отметил, что считает необходимым скорректировать конституцию в части о президентском иммунитете.

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Прямая речь: "Нам следует изменить Конституцию, чтобы было четко понятно, что никакой, ни один президент не имеет иммунитета от преступлений, которые он или она совершили, находясь на посту. Власть президента не является неограниченной, не является абсолютной. И не должна быть".

Предыстория:

  • 1 июля 2024 года Верховный суд Соединенных Штатов признал, что бывший президент Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.
  • Решением шести судей против трех суд постановил, что, хотя бывшие президенты пользуются иммунитетом за действия, совершенные в пределах своих конституционных полномочий, они не имеют иммунитета за действия, которые совершают частным образом.
  • Джо Байден назвал выводы суда опасным прецедентом.
  • Впоследствии адвокаты Трампа пытались воспользоваться этим решением суда, чтобы заблокировать другие обвинения против Трампа, в частности о "деньгах в обмен на молчание" для порнозвезды, однако это им не удалось.

БайденСША
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