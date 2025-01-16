У США змістили голову комітету з розвідки, який підтримував Україну

У середу, 15 січня, спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон усунув Майка Тернера з посади голови постійного комітету Палати представників з питань розвідки, заявивши, що хоче дати групі "свіжий старт" у новому Конгресі і з новим президентом.

Джерело: Politico із посиланням на проінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили співрозмовники, Джонсон назвав Трампа причиною зміщення, коли спікер зустрівся з Тернером 15 січня ввечері.

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Тернер, своєю чергою, сказав CBS News, що Джонсон назвав причиною свого рішення "занепокоєння з Мар-а-Лаго".

У коментарі журналістам Джонсон заявив, що "це рішення Палати представників", змістивши увагу з Трампа.

"Це не рішення президента Трампа, це рішення Палати представників", – запевнив він та додав, що це рішення "не було образою" для Тернера, який "доблесно діяв у важкий час за складних обставин".

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Як пише газета, вперше призначений тодішнім лідером республіканців Кевіном Маккарті очолити комітет у 2022 році, Тернер нажив собі ворогів серед MAGA ("Make America Great Again") через своє ставлення до ключових питань розвідки.

Він також був відвертим прихильником фінансування України та інших яструбиних позицій з питань національної безпеки.

Представник Коннектикуту Джим Гаймс, головний демократ в комітеті з питань розвідки, виступив перед журналістами невдовзі після того, як з'явилася ця новина.

"У мене зараз холод по спині, тому що це повністю змінить динаміку нагляду", – сказав він.

У середу Тернер опублікував коротку заяву, в якій підтвердив, що залишає комітет.

"Під моїм керівництвом ми відновили цілісність Комітету і повернули його місію до основного фокуса національної безпеки. Загроза з боку наших супротивників реальна і вимагає серйозного обговорення", – підсумував він.

Народна депутатка Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію з питань моніторингу постачання зброї, заявила, що "це дуже-дуже погана новина для України, адже це не просто про звільнення Тернера з голови комітету розвідки, це втрата Україною дуже великого друга на ключовій посаді".

"Не памʼятаю жодного разу, щоб він не підтримав нас, не тиснув на адміністрацію, не писав листи чи не дзвонив у Пентагон чи їхню розвідку", – написала вона.

Також Устінова додала, що коли востаннє з ним бачилася, три тижні тому, Тернер оприлюднив відкритий лист від себе не лише як голови комітету розвідки, а як голови делегації НАТО в парламентській асамблеї про надання Україні багатоцільового вертольота Black Hawk.

Зазначимо, Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що чинне керівництво США на чолі з Байденом докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації республіканця, в тому числі щодо України.

Нещодавно європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.