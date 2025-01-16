В США сместили главу комитета по разведке, который поддерживал Украину

В среду, 15 января, спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон отстранил Майка Тернера от должности председателя постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки, заявив, что хочет дать группе "свежий старт" в новом Конгрессе и с новым президентом.

Источник: Politico со ссылкой на информированных собеседников, "Европейская правда"

Детали: Как отметили собеседники, Джонсон назвал Трампа причиной смещения, когда спикер встретился с Тернером 15 января вечером.

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Тернер в свою очередь сказал CBS News, что Джонсон назвал причиной своего решения "беспокойство из Мар-а-Лаго".

В комментарии журналистам Джонсон заявил, что "это решение Палаты представителей", сместив внимание с Трампа.

"Это не решение президента Трампа, это решение Палаты представителей", – заверил он и добавил, что это решение "не было оскорблением" для Тернера, который "доблестно действовал в трудное время в сложных обстоятельствах".

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Как пишет газета, впервые назначенный тогдашним лидером республиканцев Кевином Маккарти на пост главы комитета в 2022 году, Тернер нажил себе врагов среди MAGA ("Make America Great Again") из-за своего отношения к ключевым вопросам разведки.

Он также был откровенным сторонником финансирования Украины и других "ястребиных" позиций в вопросах национальной безопасности.

Представитель Коннектикута Джим Хаймс, главный демократ в комитете по вопросам разведки, выступил перед журналистами вскоре после того, как появилась эта новость.

"У меня сейчас холод по спине, потому что это полностью изменит динамику надзора", – сказал он.

В среду Тернер опубликовал краткое заявление, в котором подтвердил, что покидает комитет.

"Под моим руководством мы восстановили целостность Комитета и вернули его миссию к основному фокусу национальной безопасности. Угроза со стороны наших противников реальна и требует серьезного обсуждения", – подытожил он.

Народный депутат Александра Устинова, возглавляющая парламентскую комиссию по вопросам мониторинга поставок оружия, заявила, что "это очень-очень плохая новость для Украины, ведь это не просто об увольнении Тернера с поста председателя комитета по разведке, это утрата Украиной очень большого друга на ключевой должности".

"Не помню ни разу, чтобы он не поддержал нас, не давил на администрацию, не писал письма или не звонил в Пентагон либо их разведку", – написала она.

Также Устинова добавила, что когда последний раз с ним виделась, три недели назад, Тернер сделал открытое письмо от себя не только как председателя комитета разведки, а как главы делегации НАТО в парламентской ассамблее о предоставлении Украине многоцелевого вертолета Black Hawk.

Отметим, Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не оставит Украину".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действующее руководство США во главе с Байденом прилагает усилия, чтобы обеспечить сильные позиции во внешней политике для следующей администрации республиканца, в том числе по Украине.

Недавно европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп не будет вынуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.