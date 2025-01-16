Екскомбриг бригади ТРО організував доплати власній дружині нібито за участь у бойових діях – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило колишнього комбрига однієї з бригад ТРО, який влаштував свою дружину на посаду стрільця і забезпечив їй підвищену зарплату за фіктивну участь у бойових діях.

Джерело: ДБР, джерело "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно бюро: "Наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебувало у родинних відносинах.



Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення".

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ДБР не називає імені комбрига, але за даними джерела "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться про Дмитра Герасименка, який перебував на посаді командира 108 окремої бригади.

Фото ДБР

Деталі: ДБР з’ясувало, що за період з липня 2023 року по квітень 2024 року жінка незаконно отримала понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди.



Водночас у бюро підкреслили, що весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Крім того, жінка провела 2 тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Фото ДБР

"Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", – повідомили у ДБР.

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Крім цього, чоловіків та ще одного підлеглого комбрига підозрюють у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінку – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, підсумували в ДБР.