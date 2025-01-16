Экс-комбриг бригады ТРО организовал доплаты собственной жене якобы за участие в боевых действиях – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило бывшего комбрига одной из бригад ТРО, который устроил свою жену на должность стрелка и обеспечил ей повышенную зарплату за фиктивное участие в боевых действиях.

Источник: ГБР, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно бюро: "В конце июля 2023 года чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально соблюсти закон, супруги даже развелись, однако находились в родственных отношениях.

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Позже комбриг привлек к сделке двух подчиненных – командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии соприкосновения".

ГБР не называет имени комбрига, но по данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Герасименко, который находился в должности командира 108 отдельной бригады.

Фото ГБР

Детали: ГБР выяснило, что за период с июля 2023 года по апрель 2024 года женщина незаконно получила более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

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В то же время в бюро подчеркнули, что все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Кроме того, женщина провела 2 недели в Польше, самовольно покинув воинскую часть.

фото ГБР

"Бывшему командиру бригады, его жене и двум его подчиненным сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", – сообщили в ГБР.

Кроме этого, мужчин и еще одного подчиненного комбрига подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщину – в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, подытожили в ГБР.