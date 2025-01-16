Авто з порушниками злетіло в кювет на кордоні з Молдовою

Біля кордону з Молдовою автомобіль із порушниками-втікачами перевернувся у кювет.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що офіцери оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку незаконного перетинання державного кордону групою чоловіків.

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У визначений час житель прикордоння, взявши чотирьох пасажирів, на власному автомобілі вирушив у бік сусідньої Молдови. Під час затримання (15 січня -ред.) порушники намагались втекти, однак в ході переслідування водій не впорався з керуванням і машина злетіла в кювет.

Під час подальшої перевірки прикордонники дізналися, що мешканці Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва за доставку до Молдови в обхід пунктів пропуску заплатили по 8 тисяч доларів.

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Відносно порушників склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Стосовно чоловіка, який намагався здійснити незаконне переправлення громадян через кордон, до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Переправника затримано.