Авто с нарушителями слетело в кювет на границе с Молдовой

У границы с Молдовой автомобиль с нарушителями-беглецами перевернулся в кювет.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что офицеры оперативно-розыскного подразделения Черновицкого пограничного отряда получили информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы группой мужчин.

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В определенное время житель приграничья, взяв четырех пассажиров, на собственном автомобиле отправился в сторону соседней Молдовы. Во время задержания (15 января -ред.) нарушители пытались скрыться, однако в ходе преследования водитель не справился с управлением и машина слетела в кювет.

Во время дальнейшей проверки пограничники узнали, что жители Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областей и города Киева за доставку в Молдову в обход пунктов пропуска заплатили по 8 тысяч долларов.

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В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

В отношении мужчины, который пытался осуществить незаконную переправку граждан через границу, в правоохранительные органы направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.

Переправщик задержан.