Україна отримає від Британії базу даних для відстеження викраденого РФ зерна з окупованих територій
Велика Британія передасть Україні базу даних, створену для відстеження і припинення незаконного вивезення зерна з окупованих Росією українських регіонів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт британського уряду
Деталі: Як зазначили у заяві, Україна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.
"База даних буде передана Україні міністром охорони довкілля найближчими тижнями", – заявили там.
В уряді зазначили, що база розроблена "з використанням передових наукових досягнень для визначення місць вирощування та збору зерна".
Країна розробила її після того, як Україна звернулася до країн "великої сімки" (G7) з проханням допомогти відстежити вкрадене зерно з українських полів, які перебувають під контролем РФ, яке потім перемарковують і продають третім країнам.
Очікується, що нову схему відстеження переміщення зерна буде запущено в межах договору про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, підписання якого очікують під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва, що розпочався в четвер, 16 січня.
Що передувало:
- ЗМІ інформували, що під час візиту Стармера також буде обговорене питання можливості розгортання в Україні міжнародних миротворчих сил після завершення війни з Росією.