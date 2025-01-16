Украина получит от Британии базу данных для отслеживания похищенного РФ зерна с оккупированных территорий

Великобритания передаст Украине базу данных, созданную для отслеживания и пресечения незаконного вывоза зерна из оккупированных Россией украинских регионов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт британского правительства

Детали: Как отметили в заявлении, Украина, страна, которая остается основным поставщиком сельскохозяйственной продукции, имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности.

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"База данных будет передана Украине министром охраны окружающей среды в ближайшие недели", – заявили там.

В правительстве отметили, что база разработана "с использованием передовых научных достижений для определения мест выращивания и сбора зерна".

Страна разработала ее после того, как Украина обратилась к странам "большой семерки" (G7) с просьбой помочь отследить украденное зерно с украинских полей, находящихся под контролем РФ, которое затем перемаркируют и продают третьим странам.

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Ожидается, что новая схема отслеживания перемещения зерна будет запущена в рамках договора о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией, подписание которого ожидается во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, который начался в четверг, 16 января.

Что предшествовало: