Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получит от Британии базу данных для отслеживания похищенного РФ зерна с оккупированных территорий

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцЧетверг, 16 января 2025, 11:51
Украина получит от Британии базу данных для отслеживания похищенного РФ зерна с оккупированных территорий
Иллюстративное фото: Getty Images

Великобритания передаст Украине базу данных, созданную для отслеживания и пресечения незаконного вывоза зерна из оккупированных Россией украинских регионов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт британского правительства

Детали: Как отметили в заявлении, Украина, страна, которая остается основным поставщиком сельскохозяйственной продукции, имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности.

Реклама:

"База данных будет передана Украине министром охраны окружающей среды в ближайшие недели", – заявили там.

В правительстве отметили, что база разработана "с использованием передовых научных достижений для определения мест выращивания и сбора зерна".

Страна разработала ее после того, как Украина обратилась к странам "большой семерки" (G7) с просьбой помочь отследить украденное зерно с украинских полей, находящихся под контролем РФ, которое затем перемаркируют и продают третьим странам.

РЕКЛАМА:

Ожидается, что новая схема отслеживания перемещения зерна будет запущена в рамках договора о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией, подписание которого ожидается во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, который начался в четверг, 16 января.

Что предшествовало:

  • СМИ информировали, что во время визита Стармера также будет обсуждаться вопрос возможности развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.

РосcиязерноУкраинаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Росcия
Пожар на нефтебазе под российским Воронежем тушат десятки машин и 2 пожарных поезда – власти
ВСУ за сутки обезвредили 1 480 захватчиков и 40 артсистем
ISW: Усилия РФ де-факто аннексировать Беларусь являются стратегическими рисками для США, НАТО и Украины
Последние новости
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
23:16
В США официально переименовали Мексиканский залив в Американский
Все новости...
Реклама:
Реклама: