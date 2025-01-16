Майже 6 млн бойових нарахували солдатам у тилу: командир частини отримав підозру

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру військової частини з Черкащини, який, за даними слідства, нарахував майже 6 мільйонів гривень доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними Бюро, у червні 2023 року посадовець не перевірив підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях.

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Внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 5,9 млн грн.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

Дослівно: "Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Підозрюваному вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону".