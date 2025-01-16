Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти 6 млн боевых насчитали солдатам в тылу: командир части получил подозрение

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 11:55
Почти 6 млн боевых насчитали солдатам в тылу: командир части получил подозрение
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру воинской части из Черкасской области, который, по данным следствия, насчитал почти 6 миллионов гривен доплат 91 военному, которые не участвовали в боевых действиях.

Источник: ГБР

Детали: По данным Бюро, в июне 2023 года чиновник не проверил основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Реклама:

В результате таких действий чиновника государству нанесен ущерб на общую сумму более 5,9 млн грн.

Командир воинской части подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Дословно: "Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

РЕКЛАМА:

Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Процессуальное руководство осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона".

ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Словакии начались протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Москве слова не давали: В МИД Украины отреагировали на ультиматум России по НАТО
фотоСБУ: Курсантка военного вуза хотела навести ракетный удар РФ по казармам своих одногруппников
Все новости...
ГБР
Экс-комбриг бригады ТРО организовал доплаты собственной жене якобы за участие в боевых действиях – ГБР
ГБР расследует поставку некачественных пулеметов на фронт: под подозрением трое должностных лиц
Экс-заместителю главы Высшего хозсуда Емельянову разрешили выйти под залог
Последние новости
19:48
фотоВ Словакии начались протесты против правительства Фицо
19:46
"Укрнафта" будет строить новые генерирующие мощности из собственного газа
19:41
На побережье Одесщины обнаружили мазут, вероятно, из затонувших танкеров РФ: реакция ОВА и Госэкоинспекции
19:32
Какое новое вооружение КНДР передаст России – подкаст
19:26
В Испании ликвидировали сеть наркоторговли, конфисковали 1 тонну кокаина
19:23
На фронте более 100 столкновений с врагом с начала суток, почти 50% на Покровском направлении – Генштаб
19:08
Фицо обвинил Украину в причастности к "массированной кибератаке" на его страну
19:06
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
18:52
В США 87 организаций призывают не назначать Кеннеди-младшего министром здравоохранения
18:51
В Воздушных силах рассказали, куда идут деньги из фонда командующего: помощь более тысячи бойцов
Все новости...
Реклама:
Реклама: