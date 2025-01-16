Почти 6 млн боевых насчитали солдатам в тылу: командир части получил подозрение

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру воинской части из Черкасской области, который, по данным следствия, насчитал почти 6 миллионов гривен доплат 91 военному, которые не участвовали в боевых действиях.

Источник: ГБР

Детали: По данным Бюро, в июне 2023 года чиновник не проверил основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственное участие в боевых действиях.

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В результате таких действий чиновника государству нанесен ущерб на общую сумму более 5,9 млн грн.

Командир воинской части подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения.

Дословно: "Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.

Процессуальное руководство осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона".