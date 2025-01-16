Зеленський про гарантії безпеки: Якщо Україна не в НАТО, то як фінансувати і озброювати мільйонну армію

Президент Володимир Зеленський вважає, що одним із основних питань у переговорах із союзниками в контексті гарантій безпеки має бути питання озброєння і фінансування мільйонної армії України. Президент риторично запитує, що буде з армією України, якщо країні не гарантують вступ в НАТО.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ

Пряма мова: "У мене просте питання, наприклад, ми ще не в НАТО і пішла дипломатія. У мене питання, мільйонна армія, яка є в Україні, зараз партнери допомагають, де ми знайдемо гроші і зброю потім, щоб утримувати мільйонну армію?

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Це факт. Якщо у вас немає НАТО, ППО, підтримки, загального флоту, то ви повинні розраховувати на себе. Яка армія в Європі сьогодні більша за українську – ніяка. Це не про те, що це наша перевага, це про те, що це дуже-дуже дороговартісно".

Деталі: За словами президента, перш за все для миру Україні необхідні гарантії безпеки, але для цього потрібно унеможливити ескалацію. Він вважає, що потрібно врахувати це, аби не дати РФ підготуватися до чергового нападу.

Зеленський вважає, що для гарантії Україні треба НАТО, зброю та інша підтримка.

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Так, після зустрічі із прем'єром Польщі 15 січня він розповідав, що однією із гарантій безпеки може бути розгортання миротворців в Україні, але поки що це питання на стадії загального обговорення із союзниками. Він також анонсував, що обговорить миротворців із прем'єром Британії Кіром Стармером, який 16 січня прибув у Київ.

Президент також додав, що Європа наразі не здатна воювати з Росією без української армії. За його словами, армія РФ більша за всю армію ЄС: "Більша, більше зброї, більше людей і більше нахабства... Без української армії шансів у армії ЄС наразі не має, на жаль".

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